Глава Перми Алексей Дёмкин сообщил, что детский сад в ЖК «Арсенал» готовится к открытию

Фото: Администрация Перми.

Власти Перми продолжают активную работу по обеспечению местами в детских садах. В последние годы в городе строят и принимают в муниципальную собственность не только большие детсады на 100 и более мест, но и небольшие учреждения.

Ярким примером служит открытие 27 января еще одного филиала детсада «Гармония» №421. Он разместился в доме на ул. Турчевича, 6. Детсад появился среди плотной жилой застройки ЖК «Арсенал». Такие дошкольные учреждения обеспечивают точечные потребности жителей микрорайона.

«Сегодня малыши впервые посетили помещение нового детского садика на улице Турчевича, 6 в микрорайоне Красные Казармы. Приехал поздравить их с этим событием», - отметил глава города Алексей Дёмкин.

Новый детский сад в ЖК «Арсенал» рассчитан на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Он находится в шаговой доступности, теперь родители смогут водить детей в садик рядом с домом.

«Садик современный, продвинутый. В нем есть все необходимое для гармоничного развития: классные игрушки, уютные игровые и музыкально-спортивный зал. Детей, помимо общей программы, будут учить азам финансовой грамотности. Кроме того, ребятам будут прививать любовь к своей малой Родине и увлекать их интересными фактами о крае и городе», - сообщил мэр.

В рамках строительства, ремонта школ и детских садов администрация Перми в осенью 2022 года также открыла детский сад «Эрудит» на ул. Сапфирной, 9, рассчитанный на 350 мест.

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