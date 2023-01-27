Глава Перми после объезда улиц города наказал подрядчиков почти на 14 млн рублей

Фото: Администрация Перми / Виталий Кокшаров.

Глава Перми Алексей Дёмкин провел инспекцию по улицам Свердловского и Мотовилихинского районов. Он проверил работу подрядчиков и районных администраций по расчистке от снега парковочных мест.

Маршрут своего объезда глава города решил засекретить и сделать неизвестным, чтобы оценить реальное положение дел и не оставить времени подрядчикам подготовиться заранее.

Глава Перми вызвал руководителей двух районов – Мотовилихинского и Свердловского, по которым поступает наибольшее количество жалоб. Вместе они отправились в инспекционный объезд. Под проверку попали ключевые «проблемные» участки, на содержание которых поступали жалобы от жителей: улицы Уральская, Студенческая, Тургенева, Циолковского - в Мотовилихе; улицы Тихая, Швецова, Красноармейская, Островского, Горького, Революции, Малая Ямская - в Свердловском районе.

«Если коротко, то результатами остался недоволен. В ходе объезда зафиксировали, что часть парковок содержится в нормативном состоянии, но есть и те, которые по полной завалены снегом до сих пор. Подрядным организациям будут выписаны крупные штрафы: в Мотовилихе – 7,1 млн рублей, в Свердловском – 6,5 млн рублей. Руководителям районов стоит задача к понедельнику привести парковки в порядок, в противном случае их ждет выговор, – в жесткой форме разъяснил свою позицию по итогам объезда Алексей Дёмкин.

Во время проезда по Ленинскому району от главы Перми в онлайн-режиме поступала информация о выявленных недоработках руководству краевой «Дорожно-эксплуатационной службы», которая сейчас занимается содержанием центрально-планировочного района. Ее представители уже оперативно отчитались о приведении в нормативный порядок парковки возле Почтамта на ул. 25-го Октября.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru