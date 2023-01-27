В Пермском крае во время драки молодому мужчине выбили глаз

Драка произошла возле кафе в Кудымкаре.

В Кудымкаре прошел суд над местным 37-летним жителем, который ударил мужчину и лишил его глаза. Подробности преступления рассказали в ГУВД по Пермскому краю. Летом на крыльце местного кафе по улице Горького между посетителями случилась ссора.

Внезапно, один из участников ударил другого кулаком в лицо и попал в глаз. Пострадавшего отвезли в больницу, травма оказалась очень серьезной, он потерял зрение на один глаз. Нападавшего полицейские вычислили, задержали и возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Недавно над ним прошел суд.

- Виновному назначено наказание штрафа -180 тысяч рублей, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Также он выплатил потерпевшему компенсацию за моральный вред 800 тысяч рублей.

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