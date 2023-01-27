В Пермском аэропорту за 132 млн рублей расширят зал вылета

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Международный аэропорт «Пермь» ищет подрядчика для расширения зала вылета для пассажиров внутренних линий. Информация об этом размещена на портале Госзакупок, сообщает Business class.

Максимальная стоимость контракта составляет 132,6 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе прнимаются до 15 февраля. После заключения контракта у подрядчика будет 120 дней на выполнение работ.

Планируется не только расширить зону ожидания. Туда обеспечат доступ двумя лестницами, а также двумя подъемными платформами для маломобильных граждан. Кроме того, будет выполнена отделка, установлена система пожарной безопасности, видеонаблюдения и оповещения.

Выполнить работы намерены к 300-летию Перми.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65