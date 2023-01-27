Пермский край направил 700 млн рублей на поддержку участников спецоперации и их семей

Фото: правительство Пермского края

Власти Прикамья выделили 700 млн рублей участникам СВО и их семьям. Об этом министр социального развития Пермского края Павел Фокин сообщил во время рабочей встречи с главой региона Дмитрием Махониным.

Сумма направлена на единовременные выплаты участникам спецоперации, материальную помощь их детям, а также материальную помощь семьям в случае ранения или гибели бойца.

Кроме того, в этом году будут организованы Центры поддержки участников специальной военной операции и их семей «Помощь здесь».

Напомним, что сумма единовременных выплат мобилизованным составляет 100 тысяч рублей. Также на каждого ребенка участника СВО, в том числе студента до 23 лет, предусмотрено по 15 тысяч рублей.

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