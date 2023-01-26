В пермском Театре-Театре состоялась премьера мюзикла «Сонная лощина»

Фото: Никита Чунтомов

В Театре-Театре состоялась премьера мистического мюзикла «Сонная лощина» (12+). Авторы спектакля далеко отошли от сюжета Вашингтона Ирвинга, как, впрочем, и от фильма Тима Бертона, заставив скорее вспомнить о серии игр и фильмов «Сайлент Хилл», в которых проклятый город манит тайнами прошлого, обманывает ложными обликами и неохотно выпускает своих жертв.

Спектакль вначале тоже обманывает ожидания зрителей, которых рассаживают кружком на сцене так, что не верится, как можно что-то тут увидеть из-за вышестоящих впереди рядов. Но вот начинается представление - и все вокруг приходит в движение, плоская сцена со зрительскими местами оборачивается крутящимся амфитеатром, оркестр уезжает к потолку, а под ним появляются актеры в обликах призраков и начинают петь по-английски.

Ах да, важный момент, почти весь мюзикл идет на английском языке, русским языком пользуется только один персонаж, 13-летняя Мия. Она же – единственный живой человек (не считая зрителей) среди скопища мертвецов, вновь проживающих те дни, чувства, ошибки и преступления, что привели их к проклятью.

Мия ничего не знает о своем отце, о своих предках: ее воспитывала мама, которая избегала вопросов о прошлом. Месяц назад мама умерла, и Мия осталась одна. Наступает канун Дня Всех Святых, когда грань между миром живых и мертвых становится как никогда зыбкой. Этой страшной ночью Мия полна решимости узнать правду...

Разобраться с хитросплетениями сюжета поможет выданное на входе либретто, а также стенды в фойе, снабженные подробной информацией о представлениях различных народов и религий о посмертии.