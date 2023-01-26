У памятника архитектуры «Доходный дом Алексеева» в Перми отремонтируют крышу

Доходный дом С.М. Алексеева. Фото: nasledie.permkrai.ru.

Центральную часть Перми продолжают ремонтировать. Под обновления подпадают и памятники архитектуры, как например, «Доходный дом С.М. Алексеева», что находится на Сибирской, 49. Напомним, в 2007-м его хотели переносить в другое место (его расположение противоречило генплану Перми), а сейчас готовят к ремонту. Так, у регионального памятника архитектуры планируют в 2023 году отремонтировать крышу. Об этом сообщили в инспекции по охране объектов культурного наследия.

Напомним, дом построен еще в конце 19 - начале 20 века. Он визуально выбивается на фоне жилой застройки из многоэтажек – рядом с памятников архитектуры находятся два современных жилых комплекса.

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