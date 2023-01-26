Пермское УФАС подозревает администрацию Мотовилихинского района в нарушении закона

Предпринимателя заставляли поменять внешний вид торговой точки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

УФАС вынесло предупреждение администрации Мотовилихинского района Перми из-за нарушения Закона о защите конкуренции. Из информации, опубликованной в телеграм-канале надзорного ведомства следует, что районные власти незаконно потребовали от бизнесмена привести внешний вид торговой точки в соответствие с требованиями, установленными действующими Правилами благоустройства территории Перми.

Правда, чиновники не учли, что договор на размещение НТО с данным ИП был заключен еще в 2017 году, причем на неопределенный срок. А районные власти предъявили предпринимателю требования к внешнему виду НТО в соответствии с новыми Правилами благоустройства в 2022-м.

Специалисты УФАС посчитали, что новые требования необоснованно препятствуют деятельности предпринимателя, так как вынуждают его понести финансовые затраты из-за приведения внешнего вида НТО в соответствие новым требованиям, что, в свою очередь, может привести к ограничению конкуренции на соответствующем товарном рынке. Кроме того, нынешние требования благоустройства могут применяться только при проектировании новых и обосновании размещения существующих киосков, но не распространяются на договорные отношения, которые были заключены до принятия этих Правил.

Пермское УФАС выдало предупреждение администрации Мотовилихинского района: отозвать до 1 марта претензии к данному ИП по поводу внешнего вида торгового объекта.

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