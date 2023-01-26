В Перми ищут 32-летнего мужчину, который вышел из дома и пропал без вести

Фото: поисковый отряд «Регион 59»

В Орджоникидзевском районе Перми пропал 32-летний Андрей Аристов. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59».

Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 18 января, а на связь перестал выходить 20 января.

Волонтеры назвали приметы пропавшего. Его рост 175 сантиметров, телосложение среднее, глаза карие, волосы черные с сединой. Был одет в синюю куртку, синие штаны с тремя белыми полосками и белые кроссовки.

Всех, кому что-то известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам 102, 112, +7(342)241-36-40, 8-912-880-41-60 или 8-958-244-12-84.

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