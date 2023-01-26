В центре Перми на месте бара «Вехотка» откроется рюмочная-шашлычная

Фото: Олег ЗОЛОТО

По улице Екатерининская, 88, где раньше был бар «Вехотка», откроется рюмочная-шашлычная «Искра и пламя». Об этом сообщает «Текст».

Новое заведение запускает команда, развивающая проекты Smoky Dog, Sheamus pub и Cheshire Cat pub. Оно расположится на цокольном этаже. Открытие ожидается в феврале.

В меню заведения будут шашлыки, люля-кебабы, курица-гриль, бутерброды с колбасами и другие блюда и закуски. Также предлагаются настойки, пиво и другие крепкие напитки.

Напомним, что бар «Вехотка» закрыли в августе прошлого года. Причиной стала низкая рентабельность.

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