Глава региона Дмитрий Махонин встретился с бойцами, которые вернулись со спецоперации

Фото: Telegram-канал Дмитрия Махонина

Губернатор Пермского края встретился с жителями региона, вернувшимися со спецоперации. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Они приехали с передовой совсем недавно. Все — с боевыми наградами», — рассказал глава региона. Вместе с бойцами он обсудил, какое требуется дополнительное оснащение в зоне СВО, какая помощь нужна семьям и тем, кто вернулся домой.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Махонина

В рамках встречи бойцы получили награды. «Пермский край гордится вашим мужеством и подвигами», — отметил Дмитрий Махонин.

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