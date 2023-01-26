Экс-депутату Бурнашову, который набросился на полицейских, смягчили наказание

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске 25 января изменил приговор бывшему депутату Госдумы Алексею Бурнашову. Об этом сообщила газета «Звезда».

Ранее обвиняемого приговорили к 2,5 годам колонии общего режима и 2 месяцам исправительных работ. Теперь же срок пребывания в колонии сократили на один месяц. При этом изначально прокуратура требовала для экс-депутата 5 лет колонии.

Напомним, что в июле 2021 года сотрудники ГИБДД остановили «Мерседес» Алексея Бурнашова на Коммунальном мосту за нарушение ПДД. У него заметили признаки опьянения и попросили пройти медосвидетельствование. Тогда Бурнашов начал сопротивляться, оскорблять полицейских и грозить расправой. Одного сотрудника он ударил по лицу и даже попытался укусить за ухо.

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