Пьяный пермяк убил друга «розочкой» от разбитой бутылки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми 48-летнего местного жителя будут судить за убийство. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Два друга вместе выпивали в коммунальной квартире в Индустриальном районе. Между ними возникла ссора на почве личных неприязненных отношений. Один из них схватил разбитую бутылку и начал избивать второго. Удары он наносил в шею.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. После содеянного обвиняемый сам сдался полиции. Сейчас он находится под стражей. Следствие продолжается.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65