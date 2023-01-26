Пьяный пермяк убил друга «розочкой» от разбитой бутылки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Перми 48-летнего местного жителя будут судить за убийство. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
Два друга вместе выпивали в коммунальной квартире в Индустриальном районе. Между ними возникла ссора на почве личных неприязненных отношений. Один из них схватил разбитую бутылку и начал избивать второго. Удары он наносил в шею.
От полученных травм потерпевший скончался на месте. После содеянного обвиняемый сам сдался полиции. Сейчас он находится под стражей. Следствие продолжается.
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