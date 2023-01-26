В Прикамье охранник избил дубинкой ребенка из приюта

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Прикамье осудили охранника, который избил ребенка. Его признали виновным в превышении полномочий при выполнении должностных обязанностей. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края.
Инцидент произошел в ноябре 2021 года. Охранник прибыл в в социальное учреждение для несовершеннолетних в Соликамске. Один из сотрудников вызвал его из-за того, что воспитанник нарушил режим пребывания.
Охранник знал, что применять физическую силу запрещено. Однако он начал бить ребенка резиновой дубинкой по ягодицам до кровоподтеков.
Суд приговорил мужчину к 8 месяцам ограничения свободы с лишением права заниматься охранной деятельностью на тот же срок.
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