В Прикамье охранник избил дубинкой ребенка из приюта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прикамье осудили охранника, который избил ребенка. Его признали виновным в превышении полномочий при выполнении должностных обязанностей. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края.

Инцидент произошел в ноябре 2021 года. Охранник прибыл в в социальное учреждение для несовершеннолетних в Соликамске. Один из сотрудников вызвал его из-за того, что воспитанник нарушил режим пребывания.

Охранник знал, что применять физическую силу запрещено. Однако он начал бить ребенка резиновой дубинкой по ягодицам до кровоподтеков.

Суд приговорил мужчину к 8 месяцам ограничения свободы с лишением права заниматься охранной деятельностью на тот же срок.

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