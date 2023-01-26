Сбежавшего из воинской части прикамца отправили в колонию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Контрактник из Соликамска решил отдохнуть от военной службы. Он не явился в воинскую часть, а вернулся в родной город.

В пресс-службе Пермского гарнизонного венного суда рассказали, что мужчину наказали за самовольное оставление части и неявку на службу в срок без уважительных причин. Инцидент произошел 19 сентября. После возвращения домой 5 октября сотрудники полиции вызвали его в ОМВД России по Соликамскому городскому округу.

«Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал, чистосердечно раскаялся», — рассказали в суде. Мужчину приговорили к 2 годам колонии общего режима. Он еще может попробовать обжаловать приговор в апелляционном порядке.

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