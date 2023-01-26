Фото: Яндекс Пробки.
По информации сервиса «Яндекс Пробки» 26 января 2023 года к 08:00 первые 8-бальные затруднения в движении есть в Мотовилихинском районе Перми на подъездных путях к пл. Восстания: на ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Московской, на ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Соликамской, ул. Фокинской от ул. Пугачевской до ул. Мостовой.
Заторы в 5-6 баллов есть на других участках дорог Перми:
- на ул. Гашкова от ул. Ив. Франко до ул. Соликамской;
- на ул. Соликамской от ТЦ «Строительный двор» до ост. «Балмошная», а также от Центра приема лома до 1-го Бойного пер.;
- на бул. Гагарина от ул. Ушинского до Южной дамбы;
- на ул. Грибоедова от ул. Лесной до ул. Уинской;
- на ул. Попова в обоих направлениях от ул. Пушкина до ул. Екатерининской;
- на ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Революции, а также от ул. Коминтерна до ул. Чкалова;
- на ул. Героев Хасана от ул. Усольской до ж/д переезда;
- в районе ДКЖ на ул. Боровой, ул. Энгельса и ул. Локомотивной;
- на ул. Малкова от ш. Космонавтов до ул. Энгельса;
- на ул. Якутской перед Сосновым бором;
- на дороге Дружбы от автомобильного путепровода до ул. Дедюкина;
- на ул. Стахановской перед ш. Космонавтов;
- на ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» к 08:00 оценивает в 4 балла.
На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС затруднений в движении нет.
Дорогие пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!
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