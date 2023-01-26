Фото: Яндекс Пробки.

По информации сервиса «Яндекс Пробки» 26 января 2023 года к 08:00 первые 8-бальные затруднения в движении есть в Мотовилихинском районе Перми на подъездных путях к пл. Восстания: на ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Московской, на ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Соликамской, ул. Фокинской от ул. Пугачевской до ул. Мостовой.

Заторы в 5-6 баллов есть на других участках дорог Перми:

- на ул. Гашкова от ул. Ив. Франко до ул. Соликамской;

- на ул. Соликамской от ТЦ «Строительный двор» до ост. «Балмошная», а также от Центра приема лома до 1-го Бойного пер.;

- на бул. Гагарина от ул. Ушинского до Южной дамбы;

- на ул. Грибоедова от ул. Лесной до ул. Уинской;

- на ул. Попова в обоих направлениях от ул. Пушкина до ул. Екатерининской;

- на ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Революции, а также от ул. Коминтерна до ул. Чкалова;

- на ул. Героев Хасана от ул. Усольской до ж/д переезда;

- в районе ДКЖ на ул. Боровой, ул. Энгельса и ул. Локомотивной;

- на ул. Малкова от ш. Космонавтов до ул. Энгельса;

- на ул. Якутской перед Сосновым бором;

- на дороге Дружбы от автомобильного путепровода до ул. Дедюкина;

- на ул. Стахановской перед ш. Космонавтов;

- на ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» к 08:00 оценивает в 4 балла.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС затруднений в движении нет.

Дорогие пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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