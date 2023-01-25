В Пермском крае заключенный напал на замначальника колонии

Заключенный разбил нос начальнику. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Суксуне заключенный получил дополнительный срок, совершив преступление в колонии. Он напал на замначальника отдела безопасности ФКУ ИК-40 ГУФСИН Прикамья, об этом сообщает издание «В курсе.ру».

Начальник сообщил следствию, что заключенный во время построения вел себя агрессивно, оскорблял сотрудников колонии и отказывался выполнять требования. У заключенного же была своя версия. Он утверждал, что почувствовал себя плохо и, когда его вывели из камеры, сел на корточки и попросил отвести его в медблок. Но на это никто не отреагировал.

Тогда осужденный ударил начальника и разбил ему нос. Видео с камеры расставило все на свои места, суд назначил заключенному еще несколько месяцев в колонии.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65