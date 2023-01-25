В Пермском крае начали продавать субсидированные авиабилеты

Из Перми теперь можно улететь в Барнаул или Когалым. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае началась продажа авиабилетов со скидкой. Субсидируемые билеты можно купить по 16-и направлениям.

В региональном Минтрансе рассказали, что в 2023 году это такие города как: Новосибирск, Калининград, Казань, Махачкала, Минеральные Воды, Волгоград, Астрахань, Самара и другие.

Перевозкой будут заниматься авиакомпании «S7», «Икар (Nordwind Airlines)», «Азимут», «ЮВТ АЭРО».

Новыми направлениями стали Владикавказ и Барнаул, а также город Когалым Ханты-Мансийского автономного округа. Билеты можно купить от 3000 рублей в одну сторону.

Кстати, на субсидирование маршрутов из Перми в другие города России на 2023 год из бюджета Прикамья выделено 262,6 млн рублей.

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