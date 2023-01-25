В Пермском крае осудят бывшего замглаврача больницы за дачу взятки в 50 тысяч долларов

Уголовное дело врача передано в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае бывшего заместителя главного врача одного из медицинских учреждений обвиняют в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, а также в обещании и предложении посредничества во взяточничестве в крупном размере. Об этом сообщает СКР Прикамья.

Известно, что врач нашел ранее судимого жителя Москвы и предложил ему стать посредником в передаче от представителя одного из поставщиков медицинских изделий взятки в 50 тысяч долларов США сотрудникам ФСБ России за прекращение оперативно-розыскных мероприятий.

Довести преступление до конца обвиняемый не смог, так как сотрудник, которому предназначались деньги, не согласия их взять. Пермского врача задержали на время следствия.

Уголовное дело направлено в суд, а дело посредника уже рассматривается в суде.

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