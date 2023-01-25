Олеся Лебедева: «Студент для нас – это клиент, который находится в постоянном поиске новых знаний и возможностей для саморазвития»

«День студента для нас – это всегда очень волнительный праздник, подготовку к которому мы начинаем задолго до 25 января. Я бы сказала, это направление в фокусе нашего внимания весь год, а январь – отличный повод подвести итоги и построить планы», – начинает диалог HR-директор Волго-Вятского банка Сбербанка Олеся Лебедева.

Олеся Владимировна, студенты с каких направлений чаще остальных попадают на стажировку в Сбер? Какие вакансии предлагаются абитуриентам?

ОВ: Начнем, пожалуй, с общих цифр. В 2022 году в Волго-Вятском банке Сбербанка практику и стажировку прошли 664 студентов из ключевых ВУЗов и ССУЗов региона – это порядка 50 высших учебных заведений и 400 средне-специальных. Мы сотрудничаем с такими учебными заведениями, как, например, НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и Перми, Казанским федеральным университетом, Удмуртским государственным университетом, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, Мордовским ГУ им. Н. П. Огарева, Вятским ГУ, Чувашским ГУ им. И. Н. Ульянова, Владимирским ГУ им. Столетовых, Поволжским государственным технологическим университетом в Республике Марий Эл и другими. Студенты проходят стажировки как в бэк, так и фронт-офисах со следующих направлений: менеджмент, HR, аудит, банковское дело, финансы и кредит, и, конечно, IT. Наша основная задача – конверсия стажировок в найм. Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с каждым студентом, который приходит в команду в роли сотрудника.

На какие навыки вы обращаете внимание при трудоустройстве?

ОВ: Навыки приобретаются человеком с опытом. Каждый в команде банка, даже будучи профессионалом с десятилетним стажем, постоянно обучается новым навыкам в соответствие с развитием его специальности на рынке. Самое главное для нас – общие взгляды и ценности. Ключевые у наших студентов – это самовыражение, Work-Life-Studybalance, где соблюдена грань между желаниями и трудом, а также прагматизм. Студент глазами Сбера–это не просто учащийся в вузе, который получает высшее образование и стремится к развитию. В первую очередь, для нас – это клиент, который находится в постоянном поиске новых знаний и возможностей для саморазвития. Для этого Сбер системно подходит к каждому аспекту и предлагает ряд услуг от образовательных программ, образовательных кредитов и специальных предложений по картам, до студенческих подписок. В процессе знакомства с услугами, студент видит, что компания постоянно совершенствуется, вызывая тем самым больший интерес и побуждая быть ближе. Здесь и наступает переход во вторую фазу из клиента в будущего коллегу, с успешно развитыми softskills, точными знаниями в цифровом мире и новым взглядом на современные тенденции.

То есть, трансформация из клиента в коллегу происходит достаточно осознанно?

ОВ: Абсолютно! Осознанное трудоустройство – это ключ к удовольствию от работы, от которого в свою очередь зависит ее эффективность. Сейчас важно, чтобы сотруднику в равной степени нравились как его деятельность, так и корпоративная культура компании. Как известно, «культура ест стратегию на завтрак», поэтому знакомство с нашими продуктами, ценностным подходом к клиенту и сервисом – обязательный этап трудоустройства. Сделать осознанный выбор помогут в том числе самостоятельные исследования рынка труда. В этом смысле стажировки – бесценный опыт, который позволяет взглянуть на профессию изнутри на короткой дистанции и ответить на главные вопросы: мне это нравится, я хочу развиваться в этом направлении дальше, я готов посвятить этому свое время?

Как попасть на стажировку в Сбербанк?

ОВ: Просто заполнить форму на сайте проекта SberSeasons. Кстати, ко Дню Студента мы подготовили специальный проект «Гонка универов», который пройдет в игровом формате в Telegram. Каждому участнику предлагается проходить испытания игрового поля и зарабатывать баллы в личный зачет и зачет своего образовательного учреждения. Помимо классных подарков от Сбера – промокодов в СберМегаМаркет и образовательный сервис Edutoria, подписки на СберПрайм за 1 рубль – можно получить fast-track на стажировку Sberseasons и доступ к Библиотеке Сбера, в которой хранится коллекция новейшей бизнес-литературы.

Какие существуют опции сотрудничества Сбера со студентами помимо стажировок?

ОВ: Мы предлагаем школьникам и студентам принять участие в таких программах как студенческий акселераторSberStudent или Школа 21.Полный список образовательных программ доступен на платформе SberGarduate. По итогам их реализации студент может стать нашим двухуровневым бизнес-партнером, то есть иметь не только фактическую поддержку деловых отношений, но и возможность внедрения своих проектов в систему Сбера с документальным оформлением сотрудничества. Также студенты могут получить гранты на развитие своих стартапов от Сбера или, например, от наших партнеров.

В Волго-Вятском банке Сбербанка есть такие примеры?

ОВ: И не один!В декабре в Москве прошел федеральный демо-день акселерационных программ Сбера для молодёжи и стартап-проектов в сфере искусственного интеллекта. На нем свои разработки представили две команды из регионов Волго-Вятского банка Сбербанка. Так, команда студенческого стартапа Маркер из Республики Татарстан, которая разработала ассистента для письма на основе ИИ, получила гранты на использование в своей работе вычислительных мощностей суперкомпьютера Кристофари. Школьный стартапLearnControl из Республики Удмуртия — приложение для детей, которое контролирует экранное время и поощряет за саморазвитие, —был отмечен Российским обществом «Знание». Ему было предложено быть интегрированным в экосистему Общества.

Каким было ваше студенчество? Чем этот жизненный этап, на ваш взгляд, отличается от остальных?

ОВ: Я с особым теплом вспоминаю свои студенческие годы. Это прекрасное время, когда градус ответственности еще не успел подскочить до предела, а энергии и идей хватает, чтобы сворачивать горы. Безусловный плюс студенчества – это возможность пробовать и ошибаться. Не страшно, если на четвертом курсе ВУЗа вы вдруг поймете, что не хотите работать по специальности, страшно – работать не по любви. Сейчас масса возможностей получать дополнительное образование, проходить переквалификацию, участвовать в карьерных проектах крупных компаний, одним словом – искать себя. В конце концов, прав был Конфуций, когда сказал: «Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни».