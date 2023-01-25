Работодатели Пермского края получат 105 млн рублей господдержки на занятость населения

Фото: Правительство Пермского края.

В Пермском крае за последние два года успешно решаются вопросы занятости и трудоустройства населения. Регион по уровню безработицы переместился с 52-го на 30-е место среди регионов России, а в ПФО – с 14-го на седьмое место.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин подчеркивает, что работа с занятостью в регионе и снижение уровня безработицы являются важнейшими задачами для краевых властей. Этот вопрос губернатор держит на личном контроле по поручению президента России Владимира Путина.

Под председательством губернатора Пермского края 25 января состоялось заседание краевого правительства. В числе приоритетных вопросов члены правительства рассмотрели нормативно-правовой акт, направленный на снижение напряженности на рынке труда в 2023 году за счет оказания мер господдержки. Главным направлением станет помощь работодателям при приеме на работу новых сотрудников и для сохранения занятости трудовых коллективов при вынужденном введении режима неполной занятости или простоя.

С докладом выступил министр социального развития Пермского края Павел Фокин. Он озвучил меры господдержки для занятости населения. Общий объем средств составит более 104,9 млн рублей, из которых федеральное финансирование – 103,8 млн рублей.

«Средства распределят сразу по нескольким ключевым направлениям. Первое – финансовое возмещение затрат работодателя на выплату заработной платы при организации общественных работ. На эти цели выделяется 45,6 млн руб. Это позволит принять на работу 626 человек. Второе – возмещение затрат работодателю на временную занятость работников, в случае введения на предприятии вынужденного простоя или неполной занятости. На эти цели запланировано выделить 41,5 млн рублей. Третье направление – возмещение затрат на профессиональное обучение работников приоритетных отраслей экономики, включая оборонно-промышленный комплекс, с целью содействия в закрытии кадровой потребности. Господдержка оценивается в 17,8 млн рублей. Ее участниками могут стать порядка 300 человек», - отметил Павел Фокин.

Все эти меры помогут снижению напряженности на рынке труда, некоторые из них уже отрабатываются потенциальными участниками программы господдержки.

Кроме того, в 2023 году Пермский край получит 269 млн рублей из федерального бюджета на ремонт и оснащение офисов «Центр занятости населения Пермского края», софинснсирование краевого бюджета – 14 млн рублей. В рамках комплексной модернизации обновятся помещения территориальных отделов службы занятости населения. Они будут приведены в соответствие с фирменным стилем кадрового центра «Работа России». В краевом минсоцразвития уверены, что это окажет влияние на эффективность оказания услуг службы занятости.

До конца 2023 года краевые власти намерены увеличить до 42 число территориальных подразделений Центра занятости населения. В них будут реализовываться региональные проекты.

«Активная работа по совершенствованию службы занятости, которая ведется в Прикамье, должна быть эффективной. В первую очередь важно не столько отремонтировать офисы, сколько сформировать новую, главную идеологию. Она заключается в качественном оказании помощи: работодателям – в решении вопросов их кадровых потребностей, людям – в поиске работы. И этой новой идеологии следует придерживаться», - подвел итоги заседания губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru