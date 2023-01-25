Сбер в Приволжье развивает сотрудничество с крупнейшими ВУЗами

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Волго-Вятский банк Сбербанка* поздравляет студентов и преподавателей с Днем студента, который в России отмечается 25 января. Сегодня территориальный банк успешно развивает сотрудничество с крупнейшими ВУЗами Приволжья.

Одно из направлений сотрудничества – это стажировки и трудоустройство лучших студентов и выпускников. В 2022 году в Волго-Вятском банке Сбербанка практику и стажировку прошли 664 студента из ключевых ВУЗов и ССУЗов региона – это порядка 50 высших учебных заведений и 400 средне-специальных. Волго-Вятский банк Сбербанка сотрудничает с такими учебными заведениями, как, например, НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и Перми, Казанским федеральным университетом, Удмуртским государственным университетом, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, Мордовским ГУ им. Н. П. Огарева, Вятским ГУ, Чувашским ГУ им. И. Н. Ульянова, Владимирским ГУ им. Столетовых, Поволжским государственным технологическим университетом в Республике Марий Эл и многими другими.

В настоящее время кафедры Сбера работают на базе опорных вузов – НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде, во Владимирском Государственном Университете, в Поволжском Государственным Технологическом Университете (г. Йошкар-Ола). Здесь студенты обучаются основам банковского дела у топ-менеджеров банка, получают дополнительные знания по цифровым дисциплинам, а также участвуют в проектных работах под наставничеством опытных кураторов из банка. Благодаря обучению на кафедре, студенты не только прокачивают необходимые профессиональные навыки, но и больше узнают о специфике работы в банке. Также у студентов с базовой кафедры есть возможность вне конкурса устроиться на работу в Сбербанк.

На базе Казанского Федерального Университета действует специализированная кафедра «ProductDevelopment», программа обучения на которой направлена на формирование знаний и практических навыков управления процессом разработки цифровых продуктов. Магистранты осваивают самые современные и эффективные методы организации процесса создания цифровых продуктов от работы с идеями и определения требований до внедрения и эксплуатации. При этом дисциплины профиля выстроены в соответствии с логикой производственного процесса разработки цифрового продукта.

В Нижегородском Государственном Университете им. Н.И Лобачевского на базе Факультета физической культуры и спорта открыта кафедра киберспорта. Специалист в сфере игровой индустрии и киберспорта превращает свое хобби в заработок – получает профессиональные навыки по работе с организацией турниров, команд, площадок, медиа. Обучение основано на разборе реальных кейсов развития в игровой индустрии и составлении индивидуального плана развития студентов.

В 2022 году в Вятском Государственном Университете (г.Киров) в составе Института экономики и менеджмента начал работу Учебный центр Сбера. В рамках обучающей программы эксперты Кировского отделения Сбербанка, специалисты Учебного центра Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк раз в неделю проводят для студентов лекции, практикумы, тренинги и деловые игры. Также студенты получат возможность проходить в банке практику, в том числе преддипломную.

В честь 1 сентября в 2022 году Сбер подарил новое коворкинговое пространство студентам и преподавателям Удмуртского ГосударственногоУниверситета. Пространство коворкинг-центра позволяет проводить мероприятия, тренинги, мастер-классы, творческие вечера и выступления, совещания, рабочие встречи и организовывать условия для проектной деятельности. Помимо этого, площадка коворкинг-центра является общественным местом и способствует приобретению полезных контактов, формирует позитивное отношение и устойчивую мотивацию для развития.

В рамках реализации соглашения между Владимирским отделением Сбербанка и Владимирским филиалом Финансового Университета при Правительстве РФ, Сбер провел конкурс стартапов для студентов «ESG: кейс-чемпионат». Так, с сентября по ноябрь 2022 года под кураторством руководителей Сбера, студенты разрабатывали свои проекты, проходили обучение по ESG и проектной деятельности, участвовали в мастер-классах от предпринимателей Владимирской области.В финал конкурса прошли 5 команд, которые предложили проекты по созданию эко-троп и обустройству парка Дружба во Владимире, внедрению исламского банкинга и финансовой клиники, созданию благотворительного фонда для животных и инвестиционной компании.

В 2022 году Сбер стал стратегическим партнёром студенческой школы финансовой грамотности #PROFinance, организованной профсоюзной организацией НГЛУ им. Н.А.Добролюбова. В рамках образовательного блока, посвящённого финансам, для студентов выступили спикеры Нижегородского отделения Сбербанка, по итогам проект решили сделать ежегодно.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Наши ВУЗы готовят специалистов, формируя основу – кадровый потенциал для развития регионов, в том числе, усиливая команду Сбера. Поэтому наше взаимодействие с учебными заведениями строится по разным направлениям – образовательный процесс, научно-исследовательская работа, цифровизация, инфраструктурные проекты. Также мы привлекаем преподавательский состав и студентов к нашим общественным – спортивным, экологическим, благотворительным – проектам. Мы реализуем мощную образовательную повестку, предлагая множество проектов и программ. Например, чтобы «прокачать» предпринимательское мышление и навыки, получить экспертизу и даже гранты на развитие собственного дела у нас есть студенческий акселератор SberStudent. Полный список образовательных инициатив Сберадоступен на платформе SberGarduate. Сегодня Сбер присоединяется к поздравлениям и желает всем студентам интересного и насыщенного пути!».