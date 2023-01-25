Фото: Министерство физической культуры и спорта Пермского края.

В рамках празднования Дня российского студенчества вечером 25 января по всей стране пройдет Всероссийский фестиваль «Спортивная студенческая ночь» 2023. В Перми вечером на ледовом катке перед Театром-Театром соберутся более 150 студентов из пяти вузов города.

Сначала их будет ждать мастер-класс от легендарной фигуристки, а теперь успешного тренера Елены Водорезовой (Буяновой). Затем студенческие команды определят сильнейших в эстафете.

Как рассказали в краевом министерстве физической культуры и спорта, для поддержания духа соперничества студенческим командам предстоит преодолеть полосу препятствий, состоящей из нескольких испытаний.

Начало фестивальных событий в 20:00. Вход свободный. (0+)

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