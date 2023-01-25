Мэрия Перми выставила на торги 32 места под кафе на колесах и торговые автоматы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Департамент имущественных отношений администрации Перми разыгрывает на аукционе 32 места в Ленинском, Свердловском и Мотовилихинском районах.

Стоимость размещения составляет от 1 до 59 тысяч рублей за год. Цена зависит от площади участка. Победители аукционов смогут размещать на них торговые объекты в течение 5 лет.

Два места предназначены под фуд-траки — кафе на колесах. Они появятся по улицам Ленина и Петропавловской. На трех участках по улицам Гашкова, 20, Вильямса, 20/1 и Уинской, 34 разместят киоски с выпечкой, горячими и прохладительными напитками. Еще на 27 местах появятся вендинговые аппараты по продаже воды.

Итоги аукциона подведут 21 февраля.

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