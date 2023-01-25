Пермяки смогут принять участие в акции Собака-Обнимака

В Перми 5 февраля состоится акция Собака-Обнимака. Она пройдет в сквере у театра оперы и балета с 14:00 до 16:00.

Участники смогут принять участие в фотосесси с хаски, самоедами, лабрадорами и другими собаками разных пород. На празднике также будут сувениры, глинтвейн, танцевальные флешмобы и розыгрыши подарков. На Собаке-Обнимаке также будет стенд приюта «Доброе сердце». Там будут ждать собаки, которые ищут дом

Благотворительный взнос составляет всего 100 рублей. Собранные средства передадут приюту «Матроскин», которому требуется новое помещение.

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