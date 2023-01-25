Сотрудники «СтройПанельКомплект» получили от компании сертификаты на годовое обслуживание от сервиса СберЗдоровье

Около 300 сотрудников коллектива получили сертификаты на годовое обслуживание по программам «Стандрат» или «Премиум» от сервиса СберЗдоровья, которые включают в себя такие опции, как консультации с медицинскими специалистами, лабораторную и инструментальную диагностику программы чекап, очные визиты в удобную для клиента клинику и другие позиции. Также программа позволяет подключить к кабинету пользователя членов своей семьи и получать консультации врачей по здоровью своих близких.

Как отметил генеральный директор СПК Виктор Суетин, программа стала дополнительным бонусом для сотрудников, которые работают в компании в течение нескольких лет.

В АО «СтройПанельКомплект» активно работают различные программы поддержки и поощрений сотрудников. Среди используемых инструментов в медицинском направлении можно отметить регулярные медицинские профосмотры, которые проводятся на предприятии, а также постоянно работающий медицинский пункт, где можно получить оперативную консультацию врача и пройти профилактические мероприятия по поддержке здоровья.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Мы рады, что наш давний партнер АО «СтройПанельКомплект» уделяет большое внимание здоровью своих сотрудников, используя сервис СберЗдоровье. Ведь с его помощью возможно не только записаться к врачам в режиме онлайн из дома или даже находясь в дороге, но и получить онлайн-консультации, а при необходимости - направление к узкому специалисту.»

СПК и ПАО Сбер – надежные партнеры, которые активно взаимодействуют по целому ряду направлений. Это финансовые инструменты, программы проектного финансирования, обучение сотрудников на базе «Сбер Университет».

В 2023 году перечень программ сотрудничества пополнился и медицинским направлением, которое помогает руководству СПК заботиться о здоровье своих сотрудников и улучшать качество их жизни.