Семья купила квартиру в центре Перми с платежом 1 рубль

Елена и Игорь не сразу поверили, что квартиру в ART HOUSE – клубном доме на Пермской, 2, можно приобрести всего за 1 рубль в месяц.

— У нас родился второй малыш, и мы решили, что нужно перебраться в центр. Увидели в интернете «Ипотеку за 1 рубль», подумали, что это рекламный ход. Но потом выяснили, что это надежный застройщик. Кроме того, предложение это от «Сбера». Мы успокоились и пришли в отдел продаж. И оказалось, что предложение в действительности очень привлекательное, — говорит Игорь.

Такое предложение стало реальным благодаря траншевой ипотеке. В отличие от обычного жилищного кредита, банк выдает заемщику сумму не всю сразу, а в два этапа (транша). Первая часть составляет около 100 рублей, а вторая — это остаток кредита. Поэтому целых 4 месяца, практически до ввода дома в эксплуатацию, клиент платит банку всего по 1 рублю.

План у молодой семьи такой: пока платить за новую квартиру по 1 рублю в месяц, ближе к сдаче дома продать свою квартиру на вторичном рынке и закрыть значительную часть ипотеки.

Кроме того, семья планирует использовать для погашения кредита материнский капитал, который в феврале проиндексируют и он составит 779 000 рублей на второго ребенка.

В семье Елены и Игоря двое детей, поэтому они получили жилищный кредит по программе «Семейная ипотека». В итоге экономика новой квартиры такова:

- стоимость — 5 128 000 рублей;

- срок — 30 лет;

- ставка — 5,7% годовых;

- минимальный первоначальный взнос 15% — 769 200 рублей;

- 1-й транш — 172 рубля с ежемесячным платежом в 1 рубль на время льготного периода — 4 месяца;

- 2-й транш — 4 358 628 рублей с ежемесячным платежом 25 405 рублей 37 копеек.

ART HOUSE – это камерный дом с коллекцией из 117 квартир. Он строится по улице Пермская, 2. Уже сейчас привлекает внимание своей харизматичной малоэтажной архитектурой. В доме предусмотрен двор-колоннада с функцией «антидождь» и эффектный репертуар квартир прайм-класса от 4,9 млн рублей.

Узнайте более подробную информацию по телефону: +7(342) 214 9 111 или на сайте арт-пермь.рф.