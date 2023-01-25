Депутат Пермской гордумы Владимир Плотников предложил усилить цензуру

Фото: permkrai.ru

На заседании Пермской городской Думы при обсуждении темы патриотического воспитания депутат Владимир Плотников заявил, что за процессом воспитания юного поколения необходимо следить внимательнее. Об этом сообщает Business class.

По словам Владимира Плотникова, в свое время воспитание было упущено. Теперь нужна цензура даже для назначения руководителей, потому что могут просочиться те, кто «будет рассказывать нашим детям, что «Дом-2» — это хорошо».

«Нужны люди, которые бы нормальную идеологию детям объясняли, у которых голова заточена на патриотизм и любовь к Родине, которые не смотрели бы на Запад, как там живут европейцы», — высказался депутат Пермской гордумы.

На заседании также обсудили комедийное движение Stand-up, в частности комиков, которые выступают в ДК им. Солдатова. Информацию об одном из них даже передали в администрацию Президента РФ с просьбой не выпускать его больше на сцену. «То, что он произнес со сцены, воспринималось не очень хорошо и среди думающей молодежи, и среди людей старшего поколения. Я считаю, это было сложно назвать юмором», — высказал мнение мэр Перми Алексей Демкин.

Кроме того, Владимир Плотников отметил, что необходимо усилить роль религии. Он также считает, что нужно активнее развивать общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых».

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