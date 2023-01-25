В Пермском крае женщина спасла на пожаре семью с младенцем

Фото с места пожара: скрин с видео пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю.

- У вас баня горит, быстро вставайте, выходите из дома, - позвонила ночью 25 января жительница села Барда своим соседям.

Семья с младенцем живет в частном доме на улице Кожедуба. Ночью у них в бане начался пожар. Родители с ребенком в это время спали, а бдительная соседка увидела, что баня на соседнем участке горит и набрала хозяев, чтобы предупредить их об опасности.

- К месту вызова незамедлительно выехали 13 человек личного состава и 4 единицы техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Когда первые пожарно-спасательные подразделения были на месте, огонь с бани перекинулся на кровлю жилого дома, но благодаря неравнодушной соседке еще до прибытия пожарных муж вывел жену и вынес младенца на свежий воздух.

Погибших и пострадавших на пожаре нет. Предварительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

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