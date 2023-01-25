В Перми мужчина пытался изнасиловать женщину в подъезде

Предполагаемый преступник. Кадр видео: t.me/chp_prm

В Перми в подъезде одного из домов по улице Закамская 23 января произошло нападение на молодую женщину.

По информации потерпевшей, около 18:10, мужчина на видео лет 35-45 с щетиной и одет все все черное, зашел в подъезд вслед за ней и начал домогаться, прижал к стене и стал поднимать куртку. После ее криков он убежал. Пострадавшая написала заявление в полицию.

В УМВД по городу Перми сообщили, что материал проверки по заявлению о нападении был зарегистрирован, проводится проверка.

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