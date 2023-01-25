Депутаты Пермской Думы подвели итоги работы за год

Фото: Пермская городская дума

В 2022 году Пермская городская Дума провела 11 пленарных заседаний, на которых было принято 295 решений. Что было еще сделано депутатами за минувший год, обсудили во время расширенного собрания думской фракции «Единая Россия».

Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин отметил, что ежеквартально проводился марафон «Дума Онлайн» на базе городского кол-центра, участие в нем приняли 17 депутатов. Со своими вопросами и проблемами во время марафона обратилось 384 пермяка. Также в рамках личной депутатской работы Дмитрий Малютин провел 48 приемов, на которые за консультацией обратилось порядка 256 человек.

Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник подчеркнула, что в 2022 году большое внимание уделялось бюджетной теме.

- В 2022 году комитет по бюджету и налогам рассмотрел 80 вопросов, - рассказала Наталья Мельник, которая возглавляет бюджетный комитет Думы.

Заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов подробно доложил о реализации своих полномочий, в том числе о работе с общественностью, развитии межнациональных и межконфессиональных отношений, системы ТОС, Молодежном парламенте города Перми, проведении Городского исторического форума.