Строительство новой инфекционной больницы в Перми выполнено на 40%

Фото: правительство Пермского края

На сегодняшний день общая готовность новой краевой инфекционной больницы составляет 40%. Об этом сообщили в Минстрое Прикамья.

Медучреждение строят по улице Леонова, 84. Основные работы по возведению хозяйственного корпуса завершены. Сейчас в здании проводят монтаж оборудования инженерных систем и пусконаладочные работы, тестируют лифт и вентиляцию. К завершению подходит этап чистовой отделки. Строители окрашивают стены, устанавливают сантехнику и ограждения лестничных клеток.

В лечебном корпусе почти завершен монтаж каркаса. Ведутся кровельные работы, кирпичная кладка наружных и внутренних стен, а также проводятся сети водоснабжения, электроснабжения и отопление.

Медучреждение будет представлять из себя комплекс из трех зданий, в которых помимо административно-хозяйственного корпуса, лечебных отделений и отделений диагностики появится кафедра инфекционных болезней Пермского медуниверситета.

Строительство инфекционной больницы приурочено к 300-летнему юбилею краевой столицы. Полностью завершить его намерены в 4 квартале 2023 года.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65