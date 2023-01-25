В Пермском крае из горящей квартиры спасли двух жильцов

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Красновишерске 24 января произошел пожар в одном из жилых домов по улице Заводской. Загорелась квартира на втором этаже. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В 15:35 поступило сообщение о том, что из окна квартиры виден дым. Прибывшие на место ЧП пожарные спасли двух человек. Их вывели по лестничному маршу, а затем передали врачам «скорой». Еще до прибытия подразделений пожарной охраны самостоятельно из дома эвакуировались 20 человек. Пострадавших нет.

В МЧС назвали предварительную причину пожара. К возгоранию могло привести замыкание электрической проводки электроплитки.

Жителям Пермского края напоминают, что при обращении с огнем важно соблюдать требования пожарной безопсности. При пожаре звонить на номера «01» или «101».

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