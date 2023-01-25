Фото: Яндекс Пробки.
По информации сервиса «Яндекс Пробки» 25 января 2023 года к 08:00 первые 5-6-бальные затруднения в движении есть в Мотовилихинском районе Перми на бул. Гагарина со стороны Средней дамбы: перед перекрестками с ул. Ушинского, Южной дамбой, ул. Патриса Лумумбы и ул. Старцева.
Заторы есть еще на нескольких участках дорог Перми:
- на ул. Чкалова при выезде со Стахановского перехода до ул. Куйбышева;
- на Стахановском кольце;
- на ул. Карпинского от ул. Сивкова до ул. Стахановской;
- на ул. Мостовой от ул. Фокинской до ул. Соликамской;
- на ул. Гашкова от ул. Ивана Франко до ул. Баранчинской;
- на ул. Грибоедова от ул. Лесной до ул. Уинской;
- на ул. Революции от Колхозной площади до ул. Куйбышева;
- на ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Революции;
- на ул. Энгельса от ул. Малкова до ул. Локомотивной;
- на ул. Малкова от ш. Космонавтов до ул. Энгельса;
- на ул. Леонова при подъезде к ш. Космонавтов;
- на ул. Якутской перед Сосновым бором;
- на ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной;
- на ул. Монастырской от ул. Осинской до ул. Попова.
Первое ДТП на ш. Космонавтов в сторону Гознака на развязке при выезде с ул. Подлесной.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» к 08:00 оценивает в 4 балла.
На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС плотное движение транспорта.
Дорогие пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!
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