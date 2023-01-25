Фото: Яндекс Пробки.

По информации сервиса «Яндекс Пробки» 25 января 2023 года к 08:00 первые 5-6-бальные затруднения в движении есть в Мотовилихинском районе Перми на бул. Гагарина со стороны Средней дамбы: перед перекрестками с ул. Ушинского, Южной дамбой, ул. Патриса Лумумбы и ул. Старцева.

Заторы есть еще на нескольких участках дорог Перми:

- на ул. Чкалова при выезде со Стахановского перехода до ул. Куйбышева;

- на Стахановском кольце;

- на ул. Карпинского от ул. Сивкова до ул. Стахановской;

- на ул. Мостовой от ул. Фокинской до ул. Соликамской;

- на ул. Гашкова от ул. Ивана Франко до ул. Баранчинской;

- на ул. Грибоедова от ул. Лесной до ул. Уинской;

- на ул. Революции от Колхозной площади до ул. Куйбышева;

- на ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Революции;

- на ул. Энгельса от ул. Малкова до ул. Локомотивной;

- на ул. Малкова от ш. Космонавтов до ул. Энгельса;

- на ул. Леонова при подъезде к ш. Космонавтов;

- на ул. Якутской перед Сосновым бором;

- на ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной;

- на ул. Монастырской от ул. Осинской до ул. Попова.

Первое ДТП на ш. Космонавтов в сторону Гознака на развязке при выезде с ул. Подлесной.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» к 08:00 оценивает в 4 балла.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС плотное движение транспорта.

Дорогие пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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