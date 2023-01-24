Экс-начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис трудоустроился в краевое учреждение

Фото: Ирина АВЕРКИНА

Бывший начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис начал работать в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края». Об этом сообщает Business class.

На новом месте Максим Кис трудится с 23 января. В ГКУ он является инженером одного из проектов. Эта организация занимается решением вопросов, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения в Прикаме.

Ранее Максим Кис бессменно руководил МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» с момента создания учреждения в 2011 году. В конце марта 2022 года он покинул должность, а теперь снова вернулся в дорожную сферу.

Напомним, что сейчас Пермскую дирекцию дорожного движения возглавляет экс-руководитель городского ГИБДД Дмитрий Артеменко.

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