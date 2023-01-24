В Перми снизили экономически обоснованный тариф на проезд в городском транспорте до 36 рублей

Оплата проезда. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми по итогам 2022 года пересчитали экономически обоснованный тариф на проезд в городском общественном транспорте. На его величину повлиял растущий пассажиропоток в автобусах и трамваях: себестоимость перевозки одного пассажира снизилась с 39 до 36 рублей.

В администрации Перми отметили, рост пассажиропотока в сравнении с 2021 годом составил 13 млн пассажиров, стоимость разовой поездки в рамках плановой индексации предполагается установить ниже уровня экономически обоснованного тарифа.

Расчеты экономически обоснованного тарифа депутатам Пермской городской думы представил первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин. По утвержденной гордумой методике, тариф рассчитывается исходя из затрат транспортных предприятий при текущем пассажиропотоке. На разовую поездку он традиционно устанавливается ниже экономически обоснованного.

«Разница компенсируется из городского бюджета. При этом, пассажиры также могут экономить, используя льготные и гражданские проездные билеты», - отметил Эдуард Хайруллин.

В 2022 году плановая индексация тарифа позволила развивать как маршрутную сеть, так и инфраструктуру. Запуск новых маршрутов и продление существующих позволили организовать новые транспортные связи более чем между 10 микрорайонами. Ежедневный выпуск на линию был увеличен на 33 автобуса. На улицах города установили 40 новых навесов и павильонов, начали обустройство посадочных площадок.

В департаменте транспорта администрации Перми пояснили, в 2023 году продолжится планомерная работа по улучшению качества обслуживания пассажиров. С начала года в городе запустили новый автобусный маршрут №37, соединяющий микрорайоны Висим и Садовый, а также планирует запуск новых маршрутов в ЖК «Погода», микрорайоны Гайва и Заозерье. В настоящее время с тарифным меню и возможностями экономии на поездках в городском общественном транспорте можно познакомиться на сайте gortransperm.ru в разделе «Оплата проезда».

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