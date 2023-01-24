Пермскую телебашню 25 января украсит праздничная подсветка

Фото: РТРС в Пермском крае

В День российского студенчества или в Татьянин день на пермской телебашне появится праздничная подсветка с динамическими эффектами. Об этом рассказали в Пермском радиотелецентре РТРС.

Тематическую иллюминация включат 25 января в 18:00. Огни будут гореть до полуночи.

В России День студента официально установлен указом президента с 2005 года. Ранее его отмечали как день образования Московского университета, который был основан по указу Елизаветы Петровны в 1755 году.

Согласно легенде, императрица тем самым сделала подарок Ивану Шувалову, который был куратором университета в течение 42 лет. Открытие образовательного учреждения она приурочила к именинам его матери Татьяны Родионовны.

Для Перми День студента также особенный. Здесь открылся первый вуз на Урале.

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