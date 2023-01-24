Пользуйтесь кредиткой эффективно

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Популярность кредитных карт среди жителей Прикамья растет с каждым годом. И это не удивительно, ведь при наличии кредитной карты у ее держателя есть возможность совершать покупки даже тогда, когда своих собственных средств не хватает.

Даже те, кто раньше боялся "кредитки", разобравшись, увидел, что условия по ней - прозрачные, да еще и выгодные, а при правильном использовании она становится не просто "палочкой-выручалочкой" и запасным кошельком, но и инструментом для планированияи управления бюджетом.

Мы собрали полезные советы, как эффективно пользоваться кредитной картой:

У любой кредитной карты есть беспроцентный период, в который банку можно не платить проценты. У разных банков он отличается по продолжительности. На сегодняшний день минимальный срок льготного периода составляет 90 дней. К примеру, Сбербанк запустил такую кредитную СберКарту, у которой беспроцентный период составляет до 120 дней.

Планируя крупную покупку, стоит рассчитать дату так, чтобы трата была в начале беспроцентного периода, ведь так можно дольше пользоваться деньгами с кредитной карты без процентов. Как узнать эту дату? Сделать это можно в приложении банка, которые сегодня есть практически у всех.

Долг по кредитной карте возвращайте до конца беспроцентного периода. Длинный беспроцентный период позволит делать покупки, а отдавать без процентов средства можно в течение минимум трех месяцев. Поэтому будьте внимательны и не пропустите его окончание. Здесь опять поможет мобильное приложение банка, в котором была выпущена кредитная карта.

Кредитная карта - это не потребительский кредит. Постарайтесь не снимать наличные и не переводить деньги с кредитной карты. В связи с тем, что она создана для совершения покупок, при снятии наличных с такой карты может взиматься комиссия.

Дайте работать своим финансам. Суть этого совета заключается в том, чтобы переводить свои накопления в инвестиции, а покупки совершать с кредитной карты. При получении зарплаты - погасили долг, а свободные средства - снова направляем, например, на вклад и расходуем деньги на кредитке. Таким образом на те средства, которые находятся на вкладе, будут начисляться проценты - а это дополнительный доход. А при оплате покупок кредиткой можно еще получать дополнительные бонусы или кэшбэк - сегодня многие карты имеют такие функции. А это экономия и, конечно же, очевидные преимущества.

Многие банки дают различные привилегии своим держателям: это может быть кэшбэк (когда потраченные средства возвращаются бонусами или деньгами); пониженная ставка на расходы по определенным категориям покупок. Например, для тех держателей кредитнойСберКарты, кто вышел за льготный период, установлена пониженная ставка на покупки в категории "Здоровье" или в "СберМегаМаркете".

Итак, если следовать этим советам, кредитная карта станет для вас отличным инструментом и выручит в период летних трат. Оформить "кредитку" очень просто - например, СберКарта оформляется в несколько кликов в мобильном приложении СберБанк Онлайн.При умелом использовании карты, она станет для вас выгодным финансовым инструментом!