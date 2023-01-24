В 2022 году компания «Транснефть – Прикамье» вышла на новые рубежи энергосбережения

Фото: АО «Транснефть – Прикамье».

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2022 году.

Экономический эффект от выполнения комплексных мероприятий на производственных объектах составил 46,7 млн рублей. По итогам 2022 года компанией «Транснефть – Прикамье» было сэкономлено 10,9 млн кВт*ч, или 1 339 тонн условного топлива (т.у.т.).

Существенная часть экономии в более 7 млн кВт*ч была достигнута за счет снижения потребления электроэнергии в результате оптимизации технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов на объектах АО «Транснефть – Прикамье» проведены плановые ремонты 33 котельных и 92 км тепловых сетей, введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная (БМК) на нефтеперекачивающих станциях (НПС) «Муслюмово». Энергоэффективная БМК позволяет снижать затраты на ее эксплуатацию и экономить топливо. Коэффициент полезного действия новой котельной выше 94%.

АО «Транснефть – Прикамье» в целях сбережения закупаемой тепловой энергии и котельно-печного топлива ремонты теплосетей проводятся с применением новых теплоизоляционных материалов, на системах отопления производственных объектов устанавливаются автоматические терморегуляторы, вводится режим «дежурного» отопления и осуществляется настройка автоматических терморегуляторов на нормативную температуру.

Заменено энергетическое оборудование закрытых распределительных устройств 10 кВ на НПС «Елизаветинка» и «Уральская». Новые насосные агрегаты установлены на НПС «Калейкино», «Большая Соснова» и линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Пермь». На НПС «Елизаветинка», Бисер» и ЛПДС «Платина» заменены электродвигатели магистральных насосных агрегатов.

В 2022 году в результате замены 6 насосов и 4 электродвигателей магистральных насосных агрегатов, наиболее энергоемкого оборудования на объектах транспортировки нефти и нефтепродуктов, было сэкономлено более 1 млн кВт*ч.

В число эффективных мероприятий по снижению затрат на электроэнергию входят: очистка внутренней поверхности магистральных трубопроводов и фильтров-грязеуловителей от парафинистых отложений, а также завершение установки светодиодных светильников с низким электропотреблением на всех объектах предприятия.

Для снижения затрат при эксплуатации автомобильной техники компания «Транснефть – Прикамье» оптимизирует маршруты перевозок, исключает непроизводственные пробеги автотранспорта. По данному направлению в минувшем году сэкономлено почти 60 тонн условного топлива.

Дополнительную экономию топливно-энергетических ресурсов обеспечило выполнение более 70 мероприятий, рекомендованных к реализации по итогам проведенного в 2021 году энергетического обследования. Благодаря установке датчиков движения, фотореле и теплоотражающих панелей, настройке преобразователей частоты сетевых насосов котельной, устранению дефектов изоляции тепловых сетей в 2022 году достигнута экономия 306 тыс. кВт*ч электрической энергии, 317 т.у.т. котельно-печного топлива и 288 Гкал тепловой энергии, сообщили в АО «Транснефть – Прикамье».

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