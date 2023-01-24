Экс-руководителя УКС Прикамья Дмитрия Левинского отправили в колонию на 3 года

Фото: permv.ru

Бывший руководитель управления капитального строительства (УКС) Пермского края Дмитрий Левинский получил реальный срок. Кировский районный суд приговорил его к 3 годам 1 месяцу колонии общего режима.

Такое наказание Дмитрий Левинский получил за злоупотребление полномочиями при строительстве детской больницы в Закамске. В срок включили также наказание за злоупотребление полномочиями при выполнении работ по берегоукреплению Камы в Усть-Качке.

Сейчас в суде продолжают рассматривать и другие уголовные дела в отношении Дмитрия Левинского. Речь идет о мошенничестве при строительстве зоопарка в микрорайоне Нагорный и взяточничестве.

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