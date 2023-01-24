Пьяный пермяк грозил поджечь жилой дом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Перми напился, позвонил на «112» и заявил, что собирается поджечь один из домов в Орджоникидзевском районе. Об этом сообщили в районном суде.

Инцидент произошел в начале мая прошлого года. Утром мужчина позвонил с угрозами, после чего по указанному адресу сразу приехали сотрудники полиции и специализированные службы для эвакуации жителей. После проверок предметов возгорания обнаружено не было.

Мужчину осудили 19 января этого года. За заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве его приговорили к году ограничения свободы.

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