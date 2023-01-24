В центре Перми 24 января отключат светофоры

Фото: Алексей БУЛАТОВ
На центральных улицах Перми произведут отключение светофоров. Причиной станут профилактические работы. Их завершат 24 января до 19:00, сообщили в Госавтоинспекции.
Нерегулируемыми временно станут три перекрестка:
- ул. Ленина — ул. Куйбышева;
- Комсомольский проспект — ул. Петропавловская;
- ул. Куйбышева — ул. Петропавловская.
Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и ПДД.
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