В Перми умные остановки заработают в феврале

Фото: администрация Перми

В районах Перми установили умные остановочные павильоны. Они появились на остановках «Автопарк», «ДК им. Пушкина», «Быткомбинат» и «Микрорайон Кислотные Дачи». Об этом сообщили в горадминистрации.

Как уточнили в мэрии, монтаж умных остановок уже завершен. Сейчас ведутся работы по настройке каналов связи с внешними системами. Завершить подключение намерены в течение февраля.

На территории Перми установлено 40 умных остановок. До конца 2023 года их количество намерены увеличить до 96. На таких остановках есть табло, показывающее время прибытия транспорта, система видеонаблюдения, кнопки вызова экстренных служб, usb-зарядки и Wi-Fi.

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