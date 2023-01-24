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НовостиОбщество24 января 2023 3:12

Пермячка победила во всероссийском конкурсе эстетической медицины DOCTOR STAR 2023

Алина Лесникова является не только врачом, но и создателем клиники Molodost
Виктор Правдин

В минувшую субботу, 21 января, в Москве состоялся финал всероссийского конкурса среди специалистов эстетической медицины - DOCTOR STAR 2023. Пермячка Алина Лесникова привезла победу в номинации «Инъекционные методики».

- Теперь у пермяков есть больше возможностей воспользоваться услугами косметолога-эксперта высокого уровня, - отзываются об Алине ее коллеги.

Алина является не только врачом, но и создателем клиники https://vmolodost.ru/

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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