Пермячка победила во всероссийском конкурсе эстетической медицины DOCTOR STAR 2023

В минувшую субботу, 21 января, в Москве состоялся финал всероссийского конкурса среди специалистов эстетической медицины - DOCTOR STAR 2023. Пермячка Алина Лесникова привезла победу в номинации «Инъекционные методики».

- Теперь у пермяков есть больше возможностей воспользоваться услугами косметолога-эксперта высокого уровня, - отзываются об Алине ее коллеги.

Алина является не только врачом, но и создателем клиники https://vmolodost.ru/

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама.