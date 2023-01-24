фото: Яндекс Пробки.
По информации сервиса «Яндекс Пробки» 24 января 2023 года к 08:00 первые 8-9-бальные затруднения в движении традиционно есть в Мотовилихинском районе Перми: на ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Фокинской, на ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Московской, на ул. Гашкова от ул. Сигаева до ул. Ив. Франко.
Не менее сложно двигаться в Свердловском районе на развороте ул. Чкалова к ул. Куйбышева со стороны Стахановского перехода.
Пробки в 6-7 баллов сейчас наблюдаются:
- на дороге Дружбы от ж/д моста до ул. Дедюкина;
- на отвороте ул. Якутской до Соснового бора;
- на ул. Попова от ул. Пушкина до ул. Петропавловской:
- на кольце Колхозной площади;
- на ул. Сухарева от ул. Чернышевского до ул. Белинского;
- на ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Революции;
- на перекрестке ул. Чкалова и ул. Куйбышева;
- на ул. Куйбышева от отеля «Спорт» до ул. Революции.
Первое ДТП наступившем утром на ул. Чкалова сразу за перекрестком с Компросом в сторону ул. Героев Хасана.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» к 08:00 оценивает в 4 балла.
На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС транспорт движется без затруднений.
Дорогие пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!
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