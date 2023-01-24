фото: Яндекс Пробки.

По информации сервиса «Яндекс Пробки» 24 января 2023 года к 08:00 первые 8-9-бальные затруднения в движении традиционно есть в Мотовилихинском районе Перми: на ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Фокинской, на ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Московской, на ул. Гашкова от ул. Сигаева до ул. Ив. Франко.

Не менее сложно двигаться в Свердловском районе на развороте ул. Чкалова к ул. Куйбышева со стороны Стахановского перехода.

Пробки в 6-7 баллов сейчас наблюдаются:

- на дороге Дружбы от ж/д моста до ул. Дедюкина;

- на отвороте ул. Якутской до Соснового бора;

- на ул. Попова от ул. Пушкина до ул. Петропавловской:

- на кольце Колхозной площади;

- на ул. Сухарева от ул. Чернышевского до ул. Белинского;

- на ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Революции;

- на перекрестке ул. Чкалова и ул. Куйбышева;

- на ул. Куйбышева от отеля «Спорт» до ул. Революции.

Первое ДТП наступившем утром на ул. Чкалова сразу за перекрестком с Компросом в сторону ул. Героев Хасана.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» к 08:00 оценивает в 4 балла.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС транспорт движется без затруднений.

Дорогие пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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