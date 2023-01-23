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НовостиОбщество23 января 2023 13:21

Студентам пермского колледжа устроили экскурсию по полку патрульно-постовой службы УМВД России по городу Перми

Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант»
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: УМВД России по городу Перми

Фото: УМВД России по городу Перми

В рамках традиционной акции «Студенческий десант» учащиеся Пермского гуманитарно-технологического колледжа побывали на экскурсии в полку патрульно-постовой службы Управления МВД России по городу Перми.

Студенты среднего профессионального образования получили возможность ознакомиться с работой сотрудников патрульно-постовой службы, пообщавшись лично с теми, кто охраняет правопорядок. Для них организовали экскурсию по подразделению, а также продемонстрировали спецтехнику. Молодым людям показали спортивный и тренажерные залы, помещение тира, комнату психологической разгрузки.

Фото: УМВД России по городу Перми

Фото: УМВД России по городу Перми

Не остался без внимания «Студенческого десанта» и музей подразделения, где собраны самые интересные экспонаты, награды и кубки за годы существования полка.

Фото: УМВД России по городу Перми

Фото: УМВД России по городу Перми

Интересным для гостей оказалась часть экскурсии, в рамках которой учащимся колледжа продемонстрировали специальные средства и оружие, которое применяют полицейские в работе: резиновые палки, пистолеты, автоматы, электрошокеры, пулеметы и средства индивидуальной защиты. Участники акции поблагодарили полицейских за возможность побывать в подразделении городского УМВД и некоторые из них всерьез задумались связать сою будущую карьеру с такой нужной профессией.