«Т Плюс» повысила надежность теплоснабжения 8 многоквартирных домов, миграционного центра и фитнесс-клуба в Балатово

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» модернизировал центральный тепловой пункт ЦТП-35 в микрорайоне Балатово Индустриального района города Перми. Работы проведены в рамках концессионного соглашения с администрацией Перми.

На эти цели энергокомпания направила 14,1 млн рублей. Здесь установлены новые насосы и современные пластинчатые теплообменники горячего водоснабжения мощностью 1,53 Гкал/час. Также заменены теплопроводы на участке до улицы Качалова. Принятые меры повысили надежность подачи теплоресурсов для городского миграционного центра, фитнесс-клуба и жителей 8 многоквартирных домов по шоссе Космонавтов и улице Качалова.

«Сегодня «Т Плюс» в Перми системно реализует пошаговый план по развитию и обновлению элементов городской инфраструктуры, от надежной работы которой зависит подача тепла и горячей воды в дома горожан и социальные объекты. Благодаря концессии процесс обновления муниципальных объектов ведется с постоянным повышением надежности и качества услуг теплоснабжения», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс».

Напомним, в 2019 году между администрацией города Перми и энергокомпанией заключено очередное концессионное соглашение. Согласно документу, до 2038 года «Т Плюс» направит на развитие муниципальных теплосетевых объектов более 2 млрд рублей.