Более половины пенсионеров Прикамья, получающих пенсию в Сбере, выбирают карту МИР «Социальная»

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Всего в Пермском крае проживает почти 800 тысяч пенсионеров. Из них пенсии в Сбербанке получает 536,7 тысяч человек, из которых 55% получают пенсионные выплаты на банковскую карту. Во многом процесс перехода пенсионеров на карты определен тем, что они позволяют не зависеть от расположения офисов банка и графика их работы. Банковские карты сегодня принимаются к оплате практически в любой торговой точке, а если нужны наличные - снять их можно не только в офисах банка, но и в устройствах самообслуживания, а также на кассах магазинов сети "Пятерочка".

Карта МИР "Социальная" обслуживается бесплатно, ее держатели пользуются специальными предложениями партнеров Сбербанка и возможностями бонусной программы "СберСпасибо".

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

"Несомненно, банковская карта МИР "Социальная" – это не только удобный способ для получения пенсии, но и способ надежного ее сохранения, ведь держатели этой карты получают дополнительный доход на остаток средств, хранящийся на карте, и доступ к основным банковским услугам".

Андрей Викторович Ведерников, пенсионер:

«Получение пенсии на карту дает много возможностей: удобство совершения коммунальных платежей и оплата покупок в магазине, перевод денег родственникам в другой город и контроль своих финансов – все это я могу совершать с помощью карты. Кроме этого, получение пенсии на карту экономит мое время – не нужно целый день ждать дома почтальона с пенсией или идти на почту и стоять в очереди.»