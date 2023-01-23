Инновационные решения в использовании кассы для онлайн-торговли

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Для прозрачности торговли в интернет-магазине (что важно для налоговой службы) и удобства покупателей, все расчеты ведутся через кассу. Предлагаем разобрать преимущества, которые получают предприниматели, занимающиеся онлайн-бизнесом, от использования кассы.

Для чего нужна касса интернет-магазину

Начать пользоваться кассой довольно просто - это можно сделать без посещения налоговой службы, так как все операции успешно проводятся онлайн. Также нет строгого требования заключать договорное обязательство с центром техобслуживания.

Использование кассы при работе интернет-магазина позволит не отправлять регулярно информацию о выполненных транзакциях в ФНС (данные отправляются автоматически). Важное преимущество для предпринимателей - уменьшение числа проверок (это обусловлено оперативной передачей информации в режиме реального времени).

Определенные плюсы имеет и покупатель, приобретающий товар в интернет-магазине с онлайн-кассой. Например, в случае потери бумажного чека, для решения спорных вопросов или возврата товара можно использовать электронный его аналог. Также при наличии чека проще решаются вопросы, касающиеся доставки.

Инновационное решение - использование облачной кассы

Облачная касса для интернет-магазина - это та же онлайн-касса, но хранится она в дата-центре партнера (не у продавца). Доступ к ней возможен при использовании облачных сервисов. Начать работу удобно через сервис ЮKassa. Он принимает платежи и помогает в открытии бизнеса.

Обновление программного обеспечения облачной кассы происходит вместе с внесениями изменений в законы. Пользование облачной кассой экономически выгодное. В ее стоимость уже входят расходы на хранение, обслуживание, регистрацию в ФНС, услуги ОФД.

Также, инструменты приема онлайн-оплаты от ЮKassa включены в комплексные решения Сбера для интернет-торговли для предпринимателей, занимающихся продажами на маркетплейсах, собственном сайте или в соцсетях. В нем собраны сервисы, которые будут полезны как действующим предпринимателям, так и тем, кто только начинает онлайн-бизнес. Решение включает платформу для организации интернет-продаж inSales, специальные условия расчетно-кассового обслуживания в Сбере, инструменты приема онлайн-оплаты от ЮKassa, чат-бот для сайта или мессенджера СберБизнесБот и сервис для увеличения конверсии СберЛид.

Все эти сервисы доступны онлайн, так что для их подключения не нужно посещать отделение банка.