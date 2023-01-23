Пермячка совершила многомиллионное мошенничество с валютой и драгоценными металлами

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Как получить миллионы? Пермячка решила: «Очень просто». Она оформила общество с ограниченной ответственностью и стала его директором. А затем, хотя фирма не занималась никакой коммерческой деятельностью, женщина стала заключать договоры займа. Один, к примеру, был на сумму почти 5,4 миллиона рублей, в обеспечение которого ей передали два слитка золота по 500 грамм. В другом случае она заняла 22 тысячи долларов США.

- Ни в том, ни в другом случае мошенница исполнять финансовые обязательства не намеревалась, а выплатив лишь малую часть процентов, присвоила займы, - сообщили в прокуратуре Пермского края.

В итоге женщину суд признал виновной в мошенничестве, совершенном в крупном и особо крупном размере. Ее приговорили виновную к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года и штрафу в размере 120 тысяч рублей.

Ущерб кредиторам ей также пришлось погасить.